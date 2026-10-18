Periodista español Gerard Romero insultó a Pellegrini: "Qué hijo de puta"

El DT chileno Manuel Pellegrini recibió un inesperado y directo insulto del periodista y streamer español Gerard Romero luego del partido de Real Betis y FC Barcelona por la liga española.

El otrora reportero, dedicado al streaming y a dirigir el equipo Jijantes FC de la Kings League, realizó una reacción al duelo a través de su canal de Twitch.

Luego escuchó en vivo las conferencias de prensa. Pellegrini expresó sus reparos al arbitraje en la derrota de Betis, a lo que Romero, fanático de Barcelona, dijo con micrófono abierto "pero qué hijo de puta".

Aunque Romero de inmediato trató de pedir perdón tapándose la boca, el clip no pasó desapercibido, causando molestia y repudio del mundo bético en redes sociales.