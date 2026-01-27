Champions: Barcelona enfrentará a Copenhague con la esperanza de clasificar directo a octavos

Barcelona recibe este miércoles a Copenhague, desde las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio Camp Nou por la última fecha de la fase de liga de la Champions League y está obligado a ganar para aspirar a la clasificación directa a octavos de final del certamen.

El cuadro blaugrana está noveno en la tabla con 13 puntos, mismos que PSG (6°), Newcastle (7°), Chelsea (8°), Sporting de Portugal (10°), Manchester City (11°), Atlético de Madrid (12°) y Atalanta (13°).

Sobre el papel, ganar debería bastar para los dirigidos por Hansi Flick para terminar entre los ocho primeros, pues PSG y el Newcastle se restarán puntos, pero la diferencia de goles general, es el primer criterio de desempate y puede resultar determinante.

Barcelona llegará al duelo con las sensibles bajas de los volantes españoles Pedri y Gavi.

El posible once inicial de los catalanes será : Joan García Jules Koundé, Eric Garcia, Gerard Martín, Alejandro Baldé, Marc Casadó, Dani Olmo, Fermín López, Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.

Por su parte, Copenhague, luchará para clasificar entre los 24 primeros, por lo que solo le sirve sumar los tres puntos.

El equipo danés se encuentra en el vigésimo sexto puesto con 8 puntos, mismos que Olympiacos, que marca el corte, pero con peor diferencia de goles totales.

La posible formación de los comandados por Jacob Neestrup será: Dominik Kotarski,

Birger Meling, Gabriel Pereira, Junnosuke Suzuki, Marcos López, Emil Madsen, Mohamed Elyounoussi, Viktor Claesson, Elias Achouri, Viktor Dadason y Andreas Cornelius.

El cotejo será arbitrado por el francés Benoit Bastien.

