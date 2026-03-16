Chelsea luchará por un milagro ante PSG en la revancha por octavos de la Champions

El vigente monarca europeo y el campeón del Mundial de Clubes vuelven a medir fuerzas, poniéndose a prueba en un Stamford Bridge que este martes tendrá a PSG visitando a Chelsea a partir de las 17:00 horas (20:00 GMT) por la revancha de octavos en la UEFA Champions League.

Con un complejo presente, los "Blues" tendrán que revertir un adverso de 2-5 en marcador global, es decir, convertirse en el segundo equipo en la historia del certamen en remontar una desventaja de tres goles.

Sin embargo, la tarea se vuelve aún más complicada considerando la derrota ante Newcastle antes de este duelo.

En la vereda opuesta, el conjunto dirigido por Luis Enrique arriba en una posición de control absoluto. Sin actividad en la Ligue 1, los franceses llegan más descansados a Londres y con un impecable registro de diez triunfos en sus últimas quince llaves eliminatorias, buscando mejorar el registro y cobrarse la revancha de la final en el Mundial de Clubes.

Con el arbitraje del esloveno Slavko Vinčić, todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.