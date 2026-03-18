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Con un choque de colosos: Así quedaron las llaves de cuartos de final de la Champions League
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Autor: Redacción Cooperativa
Los partidos de esta ronda se disputarán a partir de abril.
Los partidos de esta ronda se disputarán a partir de abril.
Esta jornada quedaron definidas las llaves de cuartos de final de la Champions League, que tendrá como duelo estelar un choque de colosos que protagonizarán Real Madrid y Bayern Munich, uno de los clásicos más importantes del fútbol europeo.
Además, Barcelona, uno de los candidatos, enfrentará a Atlético de Madrid; y el campeón defensor PSG medirá fuerzas ante Liverpool.
Los partidos de ida se llevarán a cabo entre el 7 y 8 de abril, mientras que los enfrentamientos de vuelta serán el 14 y 15 del mismo mes.