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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Con un choque de colosos: Así quedaron las llaves de cuartos de final de la Champions League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los partidos de esta ronda se disputarán a partir de abril.

Con un choque de colosos: Así quedaron las llaves de cuartos de final de la Champions League
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Esta jornada quedaron definidas las llaves de cuartos de final de la Champions League, que tendrá como duelo estelar un choque de colosos que protagonizarán Real Madrid y Bayern Munich, uno de los clásicos más importantes del fútbol europeo. 

Además, Barcelona, uno de los candidatos, enfrentará a Atlético de Madrid; y el campeón defensor PSG medirá fuerzas ante Liverpool.

Los partidos de ida se llevarán a cabo entre el 7 y 8 de abril, mientras que los enfrentamientos de vuelta serán el 14 y 15 del mismo mes.

Revisa cómo quedaron conformadas las llaves de los cuartos de final de la Champions League:

  • Sporting de Lisboa vs. Arsenal
  • FC Barcelona vs. Atlético de Madrid
  • Real Madrid vs. Bayern Munich
  • PSG vs. Liverpool

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