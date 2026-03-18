Con un choque de colosos: Así quedaron las llaves de cuartos de final de la Champions League

Esta jornada quedaron definidas las llaves de cuartos de final de la Champions League, que tendrá como duelo estelar un choque de colosos que protagonizarán Real Madrid y Bayern Munich, uno de los clásicos más importantes del fútbol europeo.

Además, Barcelona, uno de los candidatos, enfrentará a Atlético de Madrid; y el campeón defensor PSG medirá fuerzas ante Liverpool.

Los partidos de ida se llevarán a cabo entre el 7 y 8 de abril, mientras que los enfrentamientos de vuelta serán el 14 y 15 del mismo mes.

Revisa cómo quedaron conformadas las llaves de los cuartos de final de la Champions League: