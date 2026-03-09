¿Cuándo y dónde ver a PSG ante Chelsea en los octavos de la Champions?

París Saint Germain, campeón defensor de la Champions League, enfrentará a Chelsea este miércoles en Francia, en la ida de los octavos de final, una llave en donde el cuadro galo tiene ganas de revancha contra los ingleses.

El equipo dirigido por Luis Enrique perdió el año pasado la final del Mundial de Clubes de la FIFA ante los londineses, por lo que espera dar el primer golpe en París y llegar en buena forma a la definición de la serie en Londres.

¿Cuándo y dónde ver a PSG vs. Chelsea?

El encuentro se jugará este miércoles 11 de marzo a las 17:00 horas (20:00 GMT), en el Estadio "Parque de los Príncipes".

La transmisión televisiva será en la señal de cable de ESPN, en streaming en la plataforma Disney +.

También podrás seguir todos los detalles por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl