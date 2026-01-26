¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Benfica y Real Madrid en la Champions League?

Benfica y Real Madrid protagonizarán este miércoles 28 de enero, en el Estadio Da Luz de Lisboa, un duelo trascendental en la última fecha de la fase de liga en la UEFA Champions League.

El cuadro portugués buscará quedarse con los tres puntos, con la esperanza de clasificar entre los 24 mejores y acceder a la fase de playoffs. Actualmente se encuentra en el puesto 29 con seis puntos.

Por su parte, el conjunto "Merengue" tendrá la misión de sellar su clasificación directa a los octavos de final, ya que marcha tercero con 15 puntos.

El encuentro entre Benfica y Real Madrid, está pactado para las 17:00 horas (20:00 GMT) de este miércoles 28 de enero y podrás seguirlo por televisión en ESPN Premium, mientras que en streaming por Disney+ Premium.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.