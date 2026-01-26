Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.2°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Benfica y Real Madrid en la Champions League?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Ambos equipos se miden en la última fecha de la fase de liga.

¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Benfica y Real Madrid en la Champions League?
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Benfica y Real Madrid protagonizarán este miércoles 28 de enero, en el Estadio Da Luz de Lisboa, un duelo trascendental en la última fecha de la fase de liga en la UEFA Champions League.

El cuadro portugués buscará quedarse con los tres puntos, con la esperanza de clasificar entre los 24 mejores y acceder a la fase de playoffs. Actualmente se encuentra en el puesto 29 con seis puntos.

Por su parte, el conjunto "Merengue" tendrá la misión de sellar su clasificación directa a los octavos de final, ya que marcha tercero con 15 puntos.

El encuentro entre Benfica y Real Madrid, está pactado para las 17:00 horas (20:00 GMT) de este miércoles 28 de enero y podrás seguirlo por televisión en ESPN Premium, mientras que en streaming por Disney+ Premium.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada