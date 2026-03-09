¿Cuándo y dónde ver el partidazo entre Real Madrid y Manchester City en octavos de la Champions?
El duelo de ida será en el Estadio "Santiago Bernabéu".
Esta semana arrancan los octavos de final de la Champions League, y uno de los duelos estelares será este miércoles en España, con el choque de colosos que protagonizarán Real Madrid y Manchester City.
Ambos equipos actualmente están en el segundo lugar de sus respectivas ligas, y se volverán a ver las caras en uno de los clásicos modernos del fútbol europeo.
En el historial, merengues y ciudadanos se han enfrentado en 15 ocasiones, con igualdad total: Cinco triunfos para cada uno y cinco empates.
El último antecedente fue en la fase de liga de la Champions de esta temporada, con un triunfo para el equipo de Pep Guardiola en el "Bernabéu" por 1-2.
El encuentro se jugará este miércoles 11 de marzo a las 17:00 horas (20:00 GMT), en el Estadio "Santiago Bernabéu".
La transmisión televisiva será en la señal de cable de ESPN Premium, y en streaming en la plataforma Disney +.
También podrás seguir todos los detalles por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl