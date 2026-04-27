¿Cuándo y dónde ver la semifinal entre Atlético de Madrid y Arsenal en la Champions?

Atlético de Madrid y Arsenal jugarán este miércoles el duelo de ida por las semifinales de la UEFA Champions League, donde ambos equipos buscarán adelantarse en la llave por el torneo internacional.

El duelo está programado para disputarse este miércoles 29 de abril a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Metropolitano. Podrás ver el encuentro a través de la señal de ESPN y en streaming por el servicio de Disney+ Premium.

El cuadro "Colchonero" viene de dejar en el camino a un favorito a ganar el torneo, como lo es FC Barcelona por un global de 3-2.

Por su parte, Arsenal tuvo una serie cerrada ante Sporting de Lisboa y lo venció con un global de 1-0, con un solitario gol de Kai Havertz en el duelo de ida.

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