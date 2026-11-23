Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, puede lograr su primer objetivo de la temporada este martes 24 de noviembre, enfrentando a Slovan Bratislava por la quinta fecha de la Champions League.

El equipo del "Ingeniero" llega undécimo con nueve puntos: a solo un triunfo de asegurar la clasificación a play-offs, pero también en medio de una intensa carrera por los pasajes directos para octavos de final.

Los sevillanos suman tres victorias y una única derrota contra Borussia Dortmund. En contraparte, Slovan Bratislava es colista absoluto: Es el único equipo sin puntos, suma 17 goles en contra y apenas una anotación convertida.

Pellegrini señaló en la previa que "no debemos fijarnos en los resultados que ha tenido el Slovan, sino hacer un partido muy completo y tratar de sumar tres puntos más, algo trascendental para el futuro".

Al frente estará como técnico Yaya Touré, exdirigido del chileno en Manchester City: "Será algo especial. De todos modos, este martes somos rivales. Jugamos en casa y queremos hacer nuestro juego", dijo el marfileño.

En cuanto a los últimos resultados, Real Betis viene de lamentar un agónico 1-1 empate rescatado por Sevilla en su derbi, aunque aquel resultado no sacó a los "verderones" de los puestos de Liga de Campeones en la tabla del torneo español.

El cuadro de Bratislava, por su parte, sumó un empate y un triunfo en sus últimos partidos por la liga eslovaca, donde es segundo a 10 puntos del líder Dunajská Streda.

La contienda arrancará a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT). Podrás seguir los resultados en Cooperativa.cl.