El chileno Manuel Pellegrini, director técnico de Real Betis, palpitó la visita de su equipo a Slovan Bratislava en un importante partido de Champions League este martes 24 de noviembre, asegurando que el amargo empate 1-1 en el clásico con Sevilla quedó en el pasado.

"Tiendo a pensar que los partidos duran 24 horas, para disfrutarlos o para estar amargados con lo que sucede. Para mí, uno de los índices de crecimiento que tiene Betis es, justamente, que empatar de visita sea malo en este momento, y que en los últimos cuatro derbis hayamos ganado dos y empatado dos. Nosotros estamos centrados solamente en buscar mañana los tres puntos para la Champions", dijo en conferencia de prensa.

En miras a la posibilidad de, al menos, asegurar la clasificación a play-offs con un triunfo, el DT indicó que "sería muy importante para nosotros sumar tres puntos más mañana, porque matemáticamente ya estaríamos clasificados en nuestro primer objetivo".

"Después, todavía quedan tres partidos más para ver hasta dónde se puede llegar, y para eso tenemos que hacer un partido completo", sumó sobre la carrera por clasificar directamente a octavos de final.

Respecto a los cuestionamientos al juego del equipo, pese al rendimiento en números, el DT chileno dijo que "no hay ningún problema en aceptar las críticas; lo fundamental es que tengamos la madurez para manejar tanto las críticas como las alabanzas en el momento adecuado. Nosotros seguimos un camino con el plantel y en ese camino siempre hay traspiés, alegrías y amarguras".

En cuanto al rival, que es colista con pleno de derrotas y 17 goles recibidos en cuatro duelos, Pellegrini señaló: "No debemos fijarnos en los resultados que ha tenido el Slovan, sino hacer un partido muy completo y tratar de sumar tres puntos más, algo trascendental para el futuro".

"En los cuatro partidos de Champions, ganamos tres y tuvimos una derrota muy ajustada ante el Borussia Dortmund en su casa. Son tres competiciones distintas y hay que mantener la ambición en todas. Mañana debemos estar enfocados en hacer un gran partido, con buen fútbol, intensidad, concentración y altos rendimientos individuales", resumió sobre los múltiples frentes que tienen en la temporada.

Además, devolvió los elogios que recibió de su exdirigido Yayá Touré, actual director técnico de Slovan Bratislava: "De él sólo tengo palabras y recuerdos maravillosos. Fue un gran jugador y es una gran persona. Lamentablemente, mañana no puedo desearle suerte, pero estoy seguro de que tendrá un gran futuro como entrenador".