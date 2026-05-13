El TAS confirmó sanción a Real Madrid por cánticos homófobos contra Guardiola

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) desestimó la apelación de Real Madrid y confirmó la imposición de una multa de 35 mil dólares) al equipo blanco por cánticos homófobos contra el técnico Josep Guardiola, entrenador de Manchester City.

El fallo, publicado este miércoles por el TAS, recoge en su veredicto que "se desestima el recurso interpuesto el 14 de marzo de 2025 por Real Madrid Club de Fútbol contra la decisión dictada por el Órgano de Apelación de la UEFA el 28 de febrero de 2025".

Los hechos sucedieron en el encuentro entre Real Madrid y Manchester City el 19 de febrero de 2025, correspondiente a la vuelta de la eliminatoria para acceder a los octavos de final de la Liga de Campeones, donde el equipo merengue se impuso en ese encuentro por 3-1, clasificándose para la siguiente ronda.

Aunque el colegiado del encuentro no recogió ningún incidente durante el partido, al día siguiente la UEFA recibió un informe externo que denunciaba cánticos homófobos contra Guardiola por parte de la grada del "Santiago Bernabéu".

El fallo recoge que dicho cántico era: "Guardiola, Guardiola, qué delgado se te ve, primero fueron las drogas y hoy por Chueca se te ve", y que se produjo en la segunda parte del encuentro.

El TAS considera que "el cántico era de una naturaleza seriamente discriminatoria y no hay lugar para este tipo de conductas ni en el mundo del fútbol ni en el mundo en general".