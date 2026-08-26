Escándalo en la Champions: Hincha de Lyon entró a pelear con Guendouzi tras victoria de Fenerbahce

Fenerbahce clasificó a la fase de liga de la Champions League con un triunfo de visita ante Olympique de Lyon por 2-1, en un duelo que cerró con escándalo tras el pitazo final.

Ambos planteles terminaron a los empujones luego del marcador global de 3-2 para el conjunto turco mientras algunos "ultras" de Lyon bajaron al nivel del campo de juego, siendo necesaria la contención del personal de seguridad.

Sin embargo, la situación más grave tuvo como protagonista a Mattéo Guendouzi, jugador francés de Fenerbahce que provocó al público local durante todo el partido.

El volante seguía con sus gestos desafiantes en la boca del túnel rumbo a camarines cuando un fanático de Lyon saltó desde la grada directamente para agredirlo.

El resto de jugadores y miembros del staff de Fenerbahce llegaron rápido para defender a Guendouzi, arrinconando contra una pared al peleonero seguidor de "Les Gones" en una secuencia que no tardó en viralizarse por redes sociales.