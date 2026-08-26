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Tópicos: Magazine | Música | Premio Nacional de Música

Guitarrista Luis Orlandini recibe el Premio Nacional de Artes Musicales 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Ha sido un creador fundamental en la consolidación de la guitarra clásica", destacó el ministro Francisco Undurraga.

Guitarrista Luis Orlandini recibe el Premio Nacional de Artes Musicales 2026
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Este miércoles el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció al guitarrista Luis Orlandini como el ganador del Premio Nacional de Artes Musicales 2026.

"Luis Orlandini ha desarrollado una de las trayectorias más relevantes de la interpretación musical chilena contemporánea y ha sido un creador fundamental en la consolidación de la guitarra clásica en nuestro país", destacó el ministro Francisco Undurraga.

Por su parte el galardonado señaló estar "impactado, honrado y conmovido" con el reconocimiento. "Esta ha sido una instancia en que se ha podido dar cuenta de lo que se hace en Chile y de lo bien que se hace (...) Eso nos sitúa en un lugar de privilegio", celebró Orlandini.

Además de una destacada trayectoria como docente, Luis Orlandini ha participado junto a la Eliot Fisk en la Escuela Superior de Música de Colonia (Alemania) y es reconocido por fundar el Dúo Orlandini & Luco, entre otros hitos.

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