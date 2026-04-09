FC Barcelona presentó queja formal por el polémico arbitraje contra Atlético de Madrid

La directiva de FC Barcelona presentó este jueves una queja formal ante la UEFA debido a su profundo malestar con el arbitraje del rumano Istvan Kovacs en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones disputado frente a Atlético de Madrid.

La decisión de recurrir a la máxima entidad del fútbol europeo fue adelantada por Rafael Yuste, alto dirigente de la institución catalana, quien expresó la indignación del club por un evidente penal no sancionado tras una mano de Marc Pubill dentro del área, ocurrida luego de un servicio del portero Juan Musso.

"Es increíble que hoy en día con todo los medios que tenemos como sociedad a nivel técnico, tecnológico y electrónico, es increíble que no pitaran un penal así, clarísimo, intencionado o no y con respeto a todo el mundo", manifestó Yuste, asegurando que se vieron en la obligación de denunciar el hecho ya que de lo contrario "no habrá mejora".

"Me sorprende porque todos lo vieron. No hablamos de tres puntos, sino de un título como la Champions. Y no podemos olvidar, porque la memoria es muy corta, que ya nos pasó algo así en la Copa del Rey en el campo de Atlético de Madrid", añadió el directivo, recordando el polémico gol anulado a Pau Cubarsí en la ida de dicha competición disputada en el Estadio Metropolitano.

Yuste recalcó la postura de la dirigencia frente a los constantes fallos arbitrales: "Todo el mundo se equivoca, pero ya se equivocan demasiadas veces y no lo podemos dejar pasar. Estamos estudiando como club la valoración interna de hacer un comunicado". Pese al clima de tensión, cerró con optimismo de cara a lo que viene: "Vamos a ir a remontar, es posible, y también tenemos un partido de LaLiga muy importante ante Espanyol".