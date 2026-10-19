Francia confirmó el PSG-FC Barcelona pese a graves disturbios en París

Laurent Núñez, ministro del Interior de Francia, confirmó que el partido entre París Saint-Germain y FC Barcelona por la Liga de Campeones se disputará según lo programado, pese a los graves disturbios registrados durante los últimos días en territorio francés.

El secretario de Estado descartó que la situación de seguridad obligue a suspender el compromiso previsto para este martes 20 de octubre en el Parque de los Príncipes, en la capital francesa.

"Se ha planteado la posibilidad de posponer eventos. La cuestión no se plantea para el partido de PSG contra Barcelona. Los partidos no están en entredicho", aseguró Nuñez.

El encuentro, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions, está programado para las 16:00 horas, en un escenario marcado por las medidas de seguridad que prepara el Gobierno francés.

París fue una de las ciudades más afectadas por la ola de disturbios, saqueos y enfrentamientos ocurridos durante el fin de semana, en paralelo a las manifestaciones del sábado 17 de octubre contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos.

Ante esta situación, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció la aplicación de toques de queda parciales y localizados en distintas zonas del país, aunque todavía no se ha precisado si las restricciones alcanzarán al distrito XVI de París, donde se encuentra el estadio.

En lo deportivo, PSG, dirigido por Luis Enrique, y FC Barcelona, conducido por Hansi Flick, llegan al enfrentamiento después de ganar sus dos primeros encuentros en la competición continental.