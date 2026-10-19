El ministro de Seguridad, Martín Arrau, calificó de "delincuentes, antisociales y sociópatas" a los involucrados en los incidentes registrados el domingo durante la conmemoración del estallido social.

Este lunes, al entregar el balance oficial de la jornada de ayer, la autoridad cuestionó que pretendidas manifestaciones pacíficas terminen en actos delictivos: "No hay ningún ‘pero’ que valga; es violencia pura y dura".

De acuerdo con el reporte entregado por el Ejecutivo, los operativos policiales concluyeron con un saldo nacional de 110 personas detenidas —99 de ellas en la Región Metropolitana—, 14 carabineros lesionados y cuatro civiles heridos.

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