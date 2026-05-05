Kompany anticipó revancha ante PSG: "Lo más pragmático es jugar a ganar"

El entrenador de Bayern Munich, Vincent Kompany, anticipó la revancha de este miércoles ante París Saint-Germain por la Champions League y sostuvo que ambos equipos mantendrán una postura ofensiva, luego del 5-4 favorable al cuadro francés en la ida.

"Hay que pensar en lo que trajo a los dos equipos hasta aquí. Eso es algo que no puedes cambiar en el último momento. Por eso es difícil imaginar que PSG salga con un planteamiento distinto. Lo mismo vale para nosotros", señaló el técnico belga.

Kompany remarcó que Bayern Munich necesita ganar para seguir con vida y defendió la idea de buscar el partido. "Algunos piden más pragmatismo, pero lo más pragmático es jugar a ganar los partidos. Para ello se necesita hacer un gol más que el rival", afirmó.

El DT también descartó una innovación táctica de última hora y aseguró que la clave estará en reforzar las virtudes del plantel. "Un partido como el de mañana es un partido de los jugadores, no del entrenador. Mi papel es fortalecerlos", dijo, además de confirmar que Serge Gnabry seguirá como baja, mientras Lennart Karl, Raphael Guerreiro y Tomo Bishof volvieron a estar disponibles.