Kompany criticó dichos de Mourinho: Es algo que no debemos aceptar

Vincent Kompany, entrenador de Bayer Munich criticó las declaraciones de José Mourinho sobre Vinicius Junior, tras el incidente de presunto racismo del argentino Gianluca Prestiani hacia el brasileño en el partido de Benfica ante Real Madrid por Champions.

"El atacó el carácter de Vinicius para desacreditar su denuncia. Eso es algo que no debemos aceptar", dijo el entrenador belga en alusión a las críticas de Mourinho a la celebración del gol del jugador carioca antes del altercado.

"Además menciona a Eusebio y dice que Benfica no puede ser racista porque él es el jugador más grande de su historia. ¿Tiene idea de lo que tenían que soportar los jugadores negros en Europa en los años 60? ¿Estaba al lado de Eusebio en sus partidos como visitante?", agregó.

Con respecto al técnico portugués, Kompany dijo que "no cree que sea una mala persona y que nunca he tenido ningún problema con él".

Finalmente, el técnico de los "Bávaros" profundizó en su postura y reflexionó sobre cómo deberían abordarse este tipo de situaciones.

"Mi mundo ideal sería en que en un caso así quien ha cometido un error pudiera disculparse y que eso tuviera efecto en la sanción. La sanción puede ser una u otra, pero que el responsable diga que se equivocó se disculpe es algo que debería afectar a la misma", finalizó.