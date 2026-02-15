La agenda para los duelos de ida en los play-offs de Champions League

Esta semana la Champions League vuelve a la acción con los partidos de ida de sus play-offs, correspondientes a los dieciseisavos de final.

El campeón defensor, Paris Saint-Germain, desafiará a AS Mónaco tras quedarse sin el boleto directo a octavos de final.

En otro duelo destacado, Real Madrid buscará su revancha ante Benfica, conjunto que fue su verdugo en la última fecha de fase de liga: Ese resultado instaló a los portugueses en el play-offs y obligó a los "merengues" a disputar esta instancia.

- Revisa la agenda de la Champions:

Martes 17 de febrero

Galatasaray (TUR) vs. Juventus (ITA), 14:45 horas. "Ali Sami Yen" Sports Complex.

AS Mónaco (FRA*) vs. PSG (FRA), 17:00 horas. Estadio "Luis II"

Benfica (POR) vs. Real Madrid (ESP), 17:00 horas. Estadio Da Luz

Borussia Dortmund (ALE) vs. Atalanta (ITA), 17:00 horas. Signal Iduna Park

Miércoles 18 de febrero

Qarabag (AZE) vs. Newcastle United (ING), 14:45 horas. Estadio "Tofik Bakhramov"

Bodo/Glimt (NOR) vs. Inter de Milán (ITA), 17:00 horas. Aspmyra Stadion

Brujas (BEL) vs. Atlético de Madrid (ESP), 17:00 horas. Estadio "Jan Breydel"