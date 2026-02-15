Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones
La agenda para los duelos de ida en los play-offs de Champions League
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Revisa la programación completa en la Liga de Campeones.
Esta semana la Champions League vuelve a la acción con los partidos de ida de sus play-offs, correspondientes a los dieciseisavos de final.
El campeón defensor, Paris Saint-Germain, desafiará a AS Mónaco tras quedarse sin el boleto directo a octavos de final.
En otro duelo destacado, Real Madrid buscará su revancha ante Benfica, conjunto que fue su verdugo en la última fecha de fase de liga: Ese resultado instaló a los portugueses en el play-offs y obligó a los "merengues" a disputar esta instancia.
- Revisa la agenda de la Champions: