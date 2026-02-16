Síguenos:
País | Presidente Kast

Kast interrumpió sus vacaciones para reunirse con alcaldes de Los Lagos

La agenda en Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar y Puerto Octay busca "conocer en terreno las urgencias de los vecinos", dijo el Presidente electo.

Lo acompaña Cristián Palma, su futuro delegado presidencial regional.

Pese a encontrarse formalmente en su periodo de vacaciones, el Presidente electo, José Antonio Kast, reactivó su agenda pública este lunes en el sur del país.

El futuro Mandatario destinó la jornada a sostener una serie de encuentros estratégicos con diversos alcaldes de la Región de Los Lagos, iniciando una ronda de conversaciones que busca diagnosticar las problemáticas locales antes de su llegada a La Moneda el próximo 11 de marzo.

La gira de trabajo comenzó en la comuna de Puerto Varas, donde Kast fue recibido por el alcalde y parte del Concejo Municipal.

La agenda también contempla traslados a las comunas de Llanquihue, Frutillar y Puerto Octay.

Según explicó el próximo Jefe de Estado, estas citas tienen por objeto "evaluar, conocer en terreno, cuáles son las necesidades, las urgencias que pueden tener los vecinos".

En la instancia, Kast estuvo acompañado por quien asumirá como delegado presidencial regional, Cristián Palma, a quien calificó como "un profesional asentado hace bastantes años en la región y que la conoce bien".

Aunque Kast retomó sus funciones políticas con estas reuniones, sus días de descanso oficial en la zona se extenderán hasta este miércoles.

