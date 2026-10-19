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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

La inoportuna comparación bélica de Luis Enrique en medio de disturbios en París

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

El entrenador de PSG utilizó una frase para destacar la fortaleza de su equipo, mientras Francia atraviesa una grave crisis de violencia y disturbios que obligó al Gobierno a anunciar toques de queda parciales.

La inoportuna comparación bélica de Luis Enrique en medio de disturbios en París
 EFE
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Luis Enrique, entrenador de París Saint-Germain, utilizó una desafortunada comparación bélica para referirse a su equipo en la antesala del enfrentamiento contra FC Barcelona por la Liga de Campeones, en medio de los graves disturbios que mantienen a Francia sumida en una crisis de seguridad.

El técnico español recurrió a la expresión "máquina de guerra" para destacar la fortaleza de sus dirigidos como locales, una elección de palabras especialmente inoportuna considerando los violentos acontecimientos registrados durante los últimos días en el país.

"Creemos que será un partido ajustado, con momentos para cada equipo por la calidad individual que tiene cada equipo, pero en el Parque de los Príncipes somos más fuertes, somos una máquina de guerra. Es lo que pienso cuando veo a mis jugadores presionar. El apoyo del público es increíble, nos permite tener un ambiente muy especial", expresó el entrenador en declaraciones al canal oficial de PSG.

La frase llegó en un momento particularmente delicado para Francia, luego de un fin de semana marcado por protestas masivas, enfrentamientos con la policía, incendios y saqueos en distintas ciudades, incluida París. La gravedad de los incidentes llevó al Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu a anunciar toques de queda parciales y localizados para contener la violencia.

En este escenario, las autoridades francesas confirmaron que el encuentro entre PSG y FC Barcelona se disputará según lo programado, este martes a las 16:00 horas de Chile, en el Parque de los Príncipes, pese a las medidas de seguridad adoptadas en la capital francesa.

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