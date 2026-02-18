La UEFA estudia sanciones tras incidentes en duelo de Benfica con Real Madrid

La UEFA comenzó este miércoles la revisión exhaustiva de los informes oficiales del encuentro disputado en Lisboa entre el club portugués Benfica y el club español Real Madrid. El foco principal de la entidad se centró en el incidente protagonizado por el delantero brasileño Vinícius Júnior y el atacante argentino Gianluca Prestianni, quien fue denunciado por proferir insultos racistas durante el juego.

"Los informes oficiales de los partidos disputados anoche están siendo revisados en estos momentos. Cuando se denuncian hechos, se inician procedimientos y, en caso de que estos den lugar a la imposición de sanciones disciplinarias, estas se anuncian en la página web disciplinaria", confirmó la confederación europea a través de un comunicado oficial.

El ente disciplinario no solo puso atención en la denuncia del ariete de Real Madrid, sino que también incluyó en su expediente el lanzamiento de objetos desde la tribuna del Estadio Da Luz, uno de los cuales impactó en el futbolista brasileño. Asimismo, ratificó la sanción para el técnico de Benfica, José Mourinho, quien resultó expulsado en el minuto 84 por reclamar de forma airada una amonestación contra el propio Vinícius Júnior.

Debido a esta tarjeta roja, el entrenador portugués quedó inhabilitado para sentarse en el banquillo durante el partido de revancha en el Estadio Santiago Bernabéu la próxima semana. Según la normativa vigente de la Champions League, el estratega luso tampoco tendrá la obligación de comparecer en la conferencia de prensa oficial previa al compromiso en Madrid, pudiendo ser reemplazado por un asistente técnico.

La polémica estalló tras el gol de la escuadra merengue, cuando Vinícius Júnior advirtió al árbitro francés François Letexier sobre la agresión verbal de Prestianni. El delantero galo de Real Madrid, Kylian Mbappé, respaldó la versión de su compañero. "Lo que vi fue muy claro, el jugador número 25 le dijo cinco veces a Vini que era un mono. No se puede aceptar este tipo de actitud", aseguró el atacante en la zona mixta.

Por su parte, el futbolista argentino Gianluca Prestianni utilizó sus redes sociales para desmentir las acusaciones y denunciar amenazas por parte de sus colegas rivales. "En ningún momento dirigí insultos racistas al jugador, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie", sostuvo el deportista trasandino ante el inicio del proceso que podría costarle una suspensión de largo plazo.