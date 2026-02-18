Luisao, ídolo de Benfica, arremetió contra Prestianni: Fue un acto racista y me avergüenza

El histórico defensor brasileño y multicampeón con Benfica, Luisao, condenó duramente al delantero argentino Gianluca Prestianni tras el presunto insulto racista proferido contra Vinícius Júnior. El otrora capitán del cuadro de Lisboa utilizó sus redes sociales para desmentir la versión del juvenil trasandino, quien aseguró ser inocente de los cargos denunciados por el atacante de Real Madrid.

"Esta camiseta es muy grande. Amo a Benfica, es mi segunda piel, pero hay que ser digno para vestir el manto sagrado. Y este texto empeora las cosas porque es mentira", disparó el exfutbolista que militó en el equipo luso entre 2003 y 2019. El referente del fútbol de Portugal enfatizó que lo ocurrido en el campo representó una mancha para la institución y su historia.

El incidente se produjo durante el duelo de ida de los playoffs de la Champions League disputado en Estádio da Luz. En el minuto 51, tras la anotación del conjunto español, el extremo brasileño Vinícius Júnior denunció ante el árbitro francés François Letexier que Prestianni utilizó términos discriminatorios en su contra. La situación activó el protocolo de la UEFA y mantuvo el encuentro interrumpido durante ocho minutos.

Luisao, quien también ejerció cargos directivos en la escuadra de Lisboa, fue tajante al cerrar su mensaje de apoyo a su compatriota. "El fútbol se gana con raza, con lucha. Fue un acto racista y sí, me avergüenza", sentenció el exseleccionado de Brasil, desmarcándose de la postura inicial de defensa que intentó sostener el joven atacante formado en Vélez Sarsfield.