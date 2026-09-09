Manchester United regresa a la Champions y enfrenta al modesto Sabah de Azerbaiyán

Manchester United vuelve a competir en la Champions despues de dos temporadas y lo hará este miércoles en Old Trafford, desde las 16:00 horas (19:00 GMT), ante el debutante Sabah de Azerbaiyán, equipo que tiene apenas nueve años de existencia.

Los dirigidos por Michael Carrick no jugaban la Champions desde la edición 2023-2024. Será la primera vez que afrontan la fase de liga e intentarán sacar ventaja de su novedoso rival.

Los Diablos Rojos llegan con hambre de triunfo, considerando que han pasado 18 años desde la última vez que ganaron el torneo y quieren volver a la cima del fútbol europeo.

Al frente estará Sabah, que debutará en la fase de liga tras superar cuatro fases previas de la Champions.

El club de Azerbaiyán fue fundado en 2017 y vivirá una temporada de ensueño, ya que, además de visitar a Manchester United, en la fase de liga tendrá que recibir a Barcelona, Borussia Dortmund y Napoli.

El duelo será arbitrado por el francés Willy Delajod.

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