Pellegrini comanda a Real Betis en su regreso a la Champions ante Lille

Este martes 8 de septiembre arranca la edición 2026/27 de la Champions League, con el Real Betis de Manuel Pellegrini regresando al máximo certamen europeo con un duro duelo de visita ante Lille OSC en Francia.

El "Ingeniero" tiene el desafío de comandar al equipo en su segunda participación histórica en la Liga de Campeones, pues solo había dicho presente en la fase de grupos 2005/06.

Sin embargo, los sevillanos al mando de Pellegrini se han acostumbrado a la acción internacional con constantes clasificaciones a Europa League y un subcampeonato de Conference League.

Respecto a la actual temporada, Betis lleva nueve puntos en cuatro partidos de la Liga Española y llegan pletóricos después de su victoria de prestigio ante Real Madrid (1-0) en La Cartuja.

Troy Parrot, autor del gol de la victoria los "merengues", será la referencia en punta de los de Pellegrini, quien introducirá rotaciones en su once sin perder identidad ni intensidad, consciente de lo mucho que se juega su equipo en la primera fecha de fase de liga.

Se espera que Betis forme con Alvaro Valles; Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Junior Firpo; Facundo Bernal, Pablo Fornals, Isco Alarcón; Antony, Rodrigo Riquelme y Troy Parrott.

El debut de los de Pellegrini en Liga de Campeones será ante un rival de nivel que afronta el duelo después de vencer en la tercera jornada de la Ligue 1 a Toulouse (0-1) y sumar siete puntos en tres jornadas.

La probable oncena de Lille es con Berke Özer; Tiago Santos, Nathan Ngoy, Alexsandro, Romain Perraud; Benjamin Andre, Nabil Bentaleb; Ethan Mbappé, Hakon Haraldsson, Dilane Bakwa; y Olivier Giroud.

Se miden dos rivales que nunca se ha enfrentado y que tienen esquemas similares que basan su juego en el orden defensivo y en encomendarse al talento de las últimas líneas, además de a la eficacia en punta de dos delanteros procedentes de la Liga Holandesa: el irlandés Troy Parrott (Betis), desde AZ Alkmaar, y el japonés Ayase Ueda (Lille), procedente de Feyenoord.

El encuentro en el Estadio Pierre-Mauroy arrancará a las 16:00 horas de Chile (19:00 GMT) y podrás seguir el resultado en vivo en Cooperativa.cl.