Yaya Touré, entrenador de Slovan Bratislava, recordó este lunes que aprendió "muchas cosas buenas" del técnico chileno Manuel Pellegrini, que lo dirigió cuando era mediocampista en Manchester City entre 2013 y 2016 a lo largo de 133 partidos y al que se medirá este martes en su duelo en la Liga de Campeones.

"Nos enfrentamos a un equipo muy bueno y a mi antiguo entrenador. Es un equipo con experiencia y calidad. Este martes necesitamos que la suerte nos acompañe y estar a nuestro mejor nivel. Ante todo, respetamos al rival. Es un equipo español y ya saben cómo son, tanto técnicamente como su mentalidad", explicó en la rueda de prensa en la víspera del encuentro en Bratislava.

"Aprendí muchas cosas buenas de Pellegrini, porque trabajé con él durante tres años cuando era jugador. Es un entrenador de mucha calidad. Quiere dominar los partidos y hacer daño al rival con su manera de jugar y su estilo. No va a ser fácil, porque es un entrenador muy experimentado, con una larga trayectoria en Europa", abundó.

"El reencuentro será muy bonito, porque hace mucho tiempo que no lo veo. Será algo especial. De todos modos, este martes somos rivales. Jugamos en casa y queremos hacer nuestro juego", continuó Yaya Touré, que insistió en que Pellegrini es un "entrenador brillante" y ahondó en su experiencia, que "habla por sí sola".

"Lleva muchísimos años en una profesión en la que las exigencias, las dificultades y el estrés son muy elevados. Si tengo tiempo, me gustaría hablar con él para preguntarle cómo lo hace, porque a mí ya me están empezando a salir canas... Es un ejemplo por su mentalidad y su actitud. Es tranquilo, carismático, muy inteligente y siempre intenta mejorar. Es una gran persona. Lo sé, porque lo conozco personalmente", destacó.