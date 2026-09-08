Pellegrini tras estreno triunfal en la Champions: No nos conformamos solo con participar

El DT chileno Manuel Pellegrini repasó la victoria de Real Betis en su debut por la Champions League ante Lille por 3-2 como visita, destacando que la meta es sostener el rendimiento y resultados en el torneo continental europeo.

"No nos vamos a conformar solo con participar, lo hemos conversado con el plantel. Llegar no es el fin de lo que uno necesita. Debemos demostrar que somos capaces de pasar a la segunda ronda. Comenzamos con el pie derecho, pero queda mucho", explicó.

Pellegrini destacó que el Betis ha "remontado dos veces" a lo largo del partido en Lille, con una "personalidad y confianza" que han permitido al club estar "cinco años jugando en Europa, aunque no sea la Champions. Eso da experiencia también".

"En el primer tiempo, tuvimos ocasiones pese a ir abajo en el marcador. El balón parado (en los goles rivales) lo iguala todo, pero las estadísticas fueron nuestras", explicó el 'Ingeniero'.

Pellegrini también resaltó su alegría por los dos goleadores, el irlandés Troy Parrott "porque está recién llegado" y el defensa Marc Bartra, porque "no es fácil cabecear en dos ocasiones. Tiene experiencia y eso le sirve mucho al resto porque la hace sentir en el campo".

El preparador bético valoró "la personalidad del equipo para jugar con la misma ambición siempre" con un "plantel que mantenga el compromiso, independientemente de los nombres" pese a las ausencias de jugadores como el recién llegado Dani Ceballos o el lesionado Ez Abde.