Prestianni generó polémica: Borró publicación que hizo contra la UEFA antes del duelo con Real Madrid

En la antesala del duelo entre Real Madrid y Benfica por la vuelta de los play-off de la Champions League, el argentino Giaunluca Prestianni borró un posteo en X donde criticaba la decisión de la UEFA sobre su sanción.

"Pegar una piña sin pelota se puede, se ve y ninguna sanción. Sancionar sin pruebas se puede ver. Ya no disimulan ni un poco con Real Madrid. Vergüenza dan", comentó el jugador argentino.

El Comité de Ética y Disciplina de la UEFA determinó este lunes la suspensión provisional del futbolista trasandino de las "águilas" por supuestos insultos racistas contra Vinicius Junior en el partido de vuelta". La resolución le impide al atacante participar en el encuentro de vuelta.

Real Madrid y Benfica están jugando y puedes seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl