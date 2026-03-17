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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

PSG completó la tarea ante Chelsea con otra goleada y se metió a cuartos de la Champions

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los franceses enfrentarán al ganador de la llave entre Liverpool y Galatasaray.

PSG completó la tarea ante Chelsea con otra goleada y se metió a cuartos de la Champions
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París Saint-Germain (PSG) goleó 0-3 a Chelsea por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, disputado en el Stamford Bridge, y clasificó a cuartos de final del certamen europeo con un marcador global de 8-2. 

Los parisinos, campeones defensores del título, volvieron a dominar el partido y la apertura del marcador esta jornada fue con la temprana anotación de Khvicha Kvaratskhelia en el minuto 6Bradley Barcola marcó el segundo (14 ') y Senny Mayulu cerró el partido en el 62'

Mientras que en el partido de ida, el resultado fue de 5-2 con anotaciones de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Vitinha y un doblete de Khvicha Kvaratskhelia. Para los ingleses marcó Malo Gusto y Enzo Fernandez.

En cuartos de final, PSG deberá enfrentar al ganador de la llave entre Liverpool y  Galatasaray, la cual se definirá este miércoles 18 de marzo a las 17:00 horas (20:00 GMT) en Inglaterra. 

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