PSG dominó a Liverpool en Francia y tomó ventaja en cuartos de final de la Champions

Paris Saint-Germain sacó a relucir su condición de campeón defensor de la Champions League y cosechó un sólido 2-0 ante Liverpool, como local, en la ida de los cuartos de final del máximo certamen continental europeo.

La cuenta se abrió rápido para los dirigidos por Luis Enrique, pues Désiré Doué marcó con un golazo al minuto 11 de partido.

El PSG no le dio opción a un cuadro "red" de Arne Slot que sorprendió con la suplencia de Mohamed Salah, quien además no sumó minutos.

El conjunto francés jugó a placer, sin apenas tener resistencia inglesa, y aumentó su ventaja con otra gran anotación.

A los 65' Khvicha Kvaratskhelia encaró hasta los últimos metros del área, eludió la salida de Giorgi Mamardashvili y definió con tranquilidad; un reflejo de lo que fue el encuentro en el Parque de los Príncipes.

Con esta ventaja, PSG saldrá en busca de sellar la clasificación a semifinales con la revancha el martes 14 de abril a las 15:00 horas (19:00) en Anfield.