PSG pone a prueba su corona ante Liverpool por los cuartos de la Champions

El Parque de los Príncipes será el escenario de un choque de gigantes con realidades opuestas, ya que este miércoles París Saint-Germain y Liverpool abrirán su llave de cuartos de final de la UEFA Champions League, a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT).

En un duelo marcado por el recuerdo de la eliminación por penales en Anfield, los liderados por Luis Enrique asoman con una gran campaña. Líderes en la Ligue 1 y con un cruce previo que dejó un global de 8-2 frente a Chelsea, intentarán romper la "maldición del campeón" que vio caer a los defensores del título en esta instancia.

En la vereda de enfrente, el equipo de Arne Slot atraviesa un presente crítico, aterrizando en la capital francesa tras ser eliminados de la FA Cup con un rotundo 4-0 a manos de Manchester City, derrota que dejó a la Champions como la única vía para rescatar la temporada y despedir con un título a Mohamed Salah.

El historial reciente favorece a los franceses, quienes han ganado cinco de sus últimos seis compromisos ante rivales británicos.

Con el arbitraje del español José María Sánchez, todos los detalles de este estelar compromiso podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.