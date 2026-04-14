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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Real Madrid buscará una épica remontada ante Bayern Múnich en cuartos de Champions

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa/EFE

El equipo español llega a este crucial encuentro con varias dudas futbolísticas y un complejo panorama doméstico.

El coloso germano, por su parte, tratará de seguir firme en una campaña excepcional.

Real Madrid buscará una épica remontada ante Bayern Múnich en cuartos de Champions
 EFE

Las bajas por lesión de jugadores fundamentales como Thibaut Courtois y Rodrygo Goes complican al equipo Merengue.

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Una difícil misión es la que enfrentará este miércoles Real Madrid: dar vuelta la serie ante Bayern de Múnich, en Alemania, y conseguir un boleto a las semifinales de la Champions League.

El ajustado 1-2 en la ida y la propia historia en esta competición dan fortaleza al club Merengue, que atraviesa un delicado presente de temporada, sin Copa del Rey, lejos de FC Barcelona en la Liga y abajo en esta serie de cuartos de final ante el conjunto bávaro.

De cara a este partido, Raúl Asencio es la última novedad por su ausencia de la convocatoria del técnico Álvaro Arbeloa.

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Las bajas por lesión de jugadores fundamentales como Thibaut Courtois y Rodrygo Goes, sumadas a la no inclusión de Aurélien Tchouaméni y la ausencia de Raúl Asencio, obligan al estratega a reconfigurar la alineación. (FOTO: EFE)

En tanto, tras descansar en el encuentro liguero del viernes, están de vuelta Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger. También el argentino Franco Mastantuono, que cumplió ciclo de sanción por acumulación de tarjetas.

Por ese motivo no fue incluido Aurélien Tchouaméni y por lesión se han quedado fuera Thibaut Courtois y Rodrygo Goes.

De esta forma, se espera que Real Madrid forme este miércoles con: Lunin; Trent, Militao o Huijsen, Rüdiger, Mendy; Güler, Thiago, Valverde, Bellingham; Mbappé y Vinicius.

La fortaleza bávara

Por su parte, Bayern se muestra como el gran favorito en la serie tras la victoria en la ida y su gran presente de temporada, que lo encamina con paso firme hacia el triplete.

Está en semifinales de la Copa y domina la Bundesliga con doce puntos de ventaja sobre el Dortmund. Y en Europa asoma, de nuevo, Real Madrid, ese juez supremo de las ambiciones continentales.

De cara a este encuentro, el equipo alemán tendrá como bajas nombres que no desfiguran al equipo titular: Lennart Karl, Maycon Cardozo, Cassiano Kiala, Wisdom Mike y Sven Ulreich.

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A pesar de algunas bajas que no afectan el núcleo de su once inicial, Bayern de Múnich se presentará con su formación estelar. (FOTO: EFE)

Para este miércoles, se espera que los dirigidos por Vincent Kompany formen con: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Díaz; y Kane.

El partido se jugará este miércoles a las 15.00 horas y todos los detalles los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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