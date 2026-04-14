Real Madrid buscará una épica remontada ante Bayern Múnich en cuartos de Champions

Una difícil misión es la que enfrentará este miércoles Real Madrid: dar vuelta la serie ante Bayern de Múnich, en Alemania, y conseguir un boleto a las semifinales de la Champions League.

El ajustado 1-2 en la ida y la propia historia en esta competición dan fortaleza al club Merengue, que atraviesa un delicado presente de temporada, sin Copa del Rey, lejos de FC Barcelona en la Liga y abajo en esta serie de cuartos de final ante el conjunto bávaro.

De cara a este partido, Raúl Asencio es la última novedad por su ausencia de la convocatoria del técnico Álvaro Arbeloa.

Las bajas por lesión de jugadores fundamentales como Thibaut Courtois y Rodrygo Goes, sumadas a la no inclusión de Aurélien Tchouaméni y la ausencia de Raúl Asencio, obligan al estratega a reconfigurar la alineación. (FOTO: EFE)

En tanto, tras descansar en el encuentro liguero del viernes, están de vuelta Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger. También el argentino Franco Mastantuono, que cumplió ciclo de sanción por acumulación de tarjetas.

Por ese motivo no fue incluido Aurélien Tchouaméni y por lesión se han quedado fuera Thibaut Courtois y Rodrygo Goes.

De esta forma, se espera que Real Madrid forme este miércoles con: Lunin; Trent, Militao o Huijsen, Rüdiger, Mendy; Güler, Thiago, Valverde, Bellingham; Mbappé y Vinicius.

La fortaleza bávara

Por su parte, Bayern se muestra como el gran favorito en la serie tras la victoria en la ida y su gran presente de temporada, que lo encamina con paso firme hacia el triplete.

Está en semifinales de la Copa y domina la Bundesliga con doce puntos de ventaja sobre el Dortmund. Y en Europa asoma, de nuevo, Real Madrid, ese juez supremo de las ambiciones continentales.

De cara a este encuentro, el equipo alemán tendrá como bajas nombres que no desfiguran al equipo titular: Lennart Karl, Maycon Cardozo, Cassiano Kiala, Wisdom Mike y Sven Ulreich.

A pesar de algunas bajas que no afectan el núcleo de su once inicial, Bayern de Múnich se presentará con su formación estelar. (FOTO: EFE)

Para este miércoles, se espera que los dirigidos por Vincent Kompany formen con: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Díaz; y Kane.

El partido se jugará este miércoles a las 15.00 horas y todos los detalles los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.