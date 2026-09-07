Real Madrid e Inter de Milán se roban las miradas en el inicio de la Champions League

La UEFA Champions League dará el vamos a su nueva temporada este martes 8 de septiembre, jornada en la que Real Madrid e Inter de Milán animarán uno de los partidos más destacados de la primera fecha, en el "Santiago Bernabéu" a partir de las 16:00 horas (19:00 GMT).

El conjunto "merengue" viene buscando adaptación a la segunda etapa de José Mourinho y, tras un inicio perfecto en el torneo local, llega antecedido de una caída 1-0 ante Real Betis de Manuel Pellegrini.

Teniendo como bajas por suspensión a Bernardo Silva, Arda Güler y Eduardo Camavinga; el cuadro español formará con: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Trent; Diomandé o Brahim, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

En tanto, el cuadro lombardo se acomodó en la segunda temporada de Cristian Chivu y llega con tres victorias seguidas en Serie A. Con esto, buscará sepultar un registro que no lo ve vencer a los madrileños desde 1998.

De este modo, los italianos alinearán a: Josep Martinez; Pavard, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez y Thuram.

Con el arbitraje del inglés Michael Oliver, todos los detalles de este compromiso y toda la jornada de la UEFA Champions League la podrás seguir a través de Cooperativa.cl.