Real Madrid e Inter de Milán se roban las miradas en el inicio de la Champions League
José Mourinho vivirá su reencuentro contra su exequipo en el "Santiago Bernabéu".
José Mourinho vivirá su reencuentro contra su exequipo en el "Santiago Bernabéu".
La UEFA Champions League dará el vamos a su nueva temporada este martes 8 de septiembre, jornada en la que Real Madrid e Inter de Milán animarán uno de los partidos más destacados de la primera fecha, en el "Santiago Bernabéu" a partir de las 16:00 horas (19:00 GMT).
El conjunto "merengue" viene buscando adaptación a la segunda etapa de José Mourinho y, tras un inicio perfecto en el torneo local, llega antecedido de una caída 1-0 ante Real Betis de Manuel Pellegrini.
Teniendo como bajas por suspensión a Bernardo Silva, Arda Güler y Eduardo Camavinga; el cuadro español formará con: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Trent; Diomandé o Brahim, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.
En tanto, el cuadro lombardo se acomodó en la segunda temporada de Cristian Chivu y llega con tres victorias seguidas en Serie A. Con esto, buscará sepultar un registro que no lo ve vencer a los madrileños desde 1998.
De este modo, los italianos alinearán a: Josep Martinez; Pavard, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez y Thuram.
Con el arbitraje del inglés Michael Oliver, todos los detalles de este compromiso y toda la jornada de la UEFA Champions League la podrás seguir a través de Cooperativa.cl.