Sabah hizo historia y clasificó por primera vez a la fase de liga en la Champions

Tan solo ocho años después de ser fundado, Sabah de Azerbaiyán clasificó por primera vez en su historia a la fase de liga en la Champions League tras vencer 5-2 a Hapoel Be'er Sheva de Israel en el Estadio Tofiq Bahramov, contando con un global de 6-4 en la ronda final de play-offs.

Los "Búhos", que habían perdido 2-1 en la ida, fueron golpeados tempranamente con un gol de Igor Zlatanovic a los 10', aunque Christian Nwachuwku les devolvió la esperanza en el 39'.

En el complemento, Guy Mizrahi apareció a los 61' para poner el 4-2 en la serie, sin embargo, el cuadro azerí reaccionó para igualar el global gracias a Umarali Rakhomonaliev (74') y el agónico empate de Tellur Mutalimov (90+4'), que envió el partido al tiempo extra.

En el alargue, Orphé Mobina (101') y Joy-Lance Mickels (115') sentenciaron la heroica clasificación ante el elenco israelí, que sufrió las expulsiones de Djibril Diop (100') y Eliel Peretz (117').

De esta forma, Sabah accedió a la fase de liga en la primera participación de su historia en el certamen, dejando en el camino a The New Saints (Gales), Kuopion Palloseura (Finlandia), AFG (Dinamarca) y Hapoel Be'er Sheva.