Simeone tras eliminación de Atlético: "A la gente no le alcanza con llegar a unas semifinales"

El entrenador argentino Diego Pablo Simeone, técnico de Atlético de Madrid, asumió la eliminación ante Arsenal en semifinales de la Champions League y afirmó que el equipo londinense hizo méritos para avanzar a la final de Budapest.

"Si estamos eliminados es porque el rival hizo méritos para pasar", dijo Simeone, quien evitó centrar el análisis en polémicas arbitrales. "No me voy a quedar en algo muy fácil y simple como la jugada sobre -Antoine- Griezmann. No me voy a detener ahí porque sería excusarnos. No tengo ganas de excusarme en nada", agregó.

El técnico sostuvo que quedó con "tranquilidad y paz" por la actuación de sus jugadores. "Creo que el equipo lo dio todo. Hoy en el segundo tiempo mejoramos mucho, evolucionamos siendo mejores ofensivamente y tuvimos alguna situación que nos pudo favorecer que esta vez nos favoreció. Llegamos a un lugar donde nadie imaginaba y llegamos contra un equipo que es increíble y con nuestras armas competimos muy bien", señaló.

Simeone también valoró el crecimiento del club desde su llegada en 2011, aunque reconoció la exigencia del hincha. "Ha crecido enormemente, es un club en Europa reconocido, como no lo era anteriormente, pero la gente quiere ganar. A la gente no le alcanza con llegar a unas semifinales", afirmó, antes de destacar el trabajo de Mikel Arteta en Arsenal: "Estoy contento por ellos porque se lo merecen".