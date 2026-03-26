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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

The Killers abrirá la final de la Liga de Campeones en Budapest

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La banda norteamericana dirá presente en Hungría el próximo 30 de mayo.

The Killers abrirá la final de la Liga de Campeones en Budapest
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La banda estadounidense The Killers será la encargada de abrir el espectáculo inaugural de la final de la Liga de Campeones, el próximo 30 de mayo, en el Puskás Aréna en Budaspest (Hungría).

Para anunciar este show, The Killers protagonizan un cortometraje titulado "The Race Begins" ('la carrera comienza', en español) junto con el exfutbolista inglés David Beckham y narra el camino hacia la final de la Liga de Campeones.

"Cuando nos lo propusieron (...) aceptamos sin dudarlo. Hay escenarios que hablan por sí solos. Es un honor celebrar a estos equipos y jugadores increíbles en lo que será sin duda un partido épico", declaró el grupo en el comunicado.

Por su parte, el codirector general de UC3, Guy Laurent, apuntó que "The Killers es una banda emblemática cuya energía creará el ambiente perfecto en Budapest" en una edición que "promete ser una de las más espectaculares".

El legendario cuarteto de canciones como "Mr. Brightside,Human,Somebody Told Me" o "When you were young" cuenta con más de 35 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y están trabajando en su octavo disco de estudio.

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