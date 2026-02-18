Thierry Henry desafió a Prestianni tras incidente con Vinícius: Que muestre la clase de hombre que es

El exfutbolista francés Thierry Henry desafió públicamente al delantero argentino Gianluca Prestianni a revelar el contenido exacto de sus palabras hacia Vinícius Júnior. El ídolo de Arsenal reaccionó con dureza tras la denuncia por insultos racistas que empañó el cruce entre Benfica y Real Madrid disputado este martes en Portugal.

Durante su intervención como comentarista en el programa oficial de la competición en la cadena CBS, el campeón del mundo en 1998 cuestionó la actitud del joven atacante trasandino. "Se puso la camiseta en la boca. Claramente es algo sospechoso, porque no quiere que la gente vea lo que dijo. Ahora veamos la clase de hombre que es, que nos diga lo que dijo", disparó el ex atacante de Barcelona.

El incidente ocurrió en el Estadio Da Luz poco después de que el seleccionado de Brasil anotara el único tanto del encuentro en el minuto 49. El árbitro francés François Letexier aplicó de inmediato el protocolo contra la discriminación, lo que mantuvo el juego detenido por ocho minutos ante la indignación del plantel de Real Madrid.

Henry confesó sentirse identificado con la situación del extremo sudamericano debido a vivencias personales durante su carrera profesional. "Me identifico completamente con lo que le está pasando a Vinícius. Me pasó muchas veces cuando era jugador. Hay veces que sientes que estás solo porque es tu palabra contra la suya", explicó el referente de Francia.

La denuncia fue respaldada en el campo por el delantero galo Kylian Mbappé, quien aseguró que el jugador número 25 de las "Águilas" llamó "mono" a su compañero en cinco oportunidades. Pese a que Prestianni negó los cargos en sus plataformas digitales, la UEFA ya inició una investigación de oficio para determinar posibles sanciones disciplinarias en Europa.