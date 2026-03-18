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Tottenham lo intentó sin éxito y quedó eliminado en la Champions pese al ajustado triunfo ante Atlético

Publicado: | Fuente: ESPN Deportes
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Tottenham lo intentó, pero no lo logró y quedó eliminado de la Champíons League, pese a ganar por 3-2 a Atlético de Madrid en el duelo de vuelta de octavos de final, ya que los colchoneros se impusieron por 5-2 en la ida. Los goles del cuadro inglés fueron de Kolo Muani y doblete de Xavi Simons; y los tantos de los madrileños fueron de Julián Alvarez y David Hancko. En cuartos de final, el equipo de Diego Simeone enfrentará a Barcelona.

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