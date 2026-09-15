UEFA confirmó al Camp Nou como sede de la final de la Champions 2029

La UEFA confirmó al Camp Nou de Barcelona como sede de la final de la Liga de Campeones 2029, mientras el Munich Arena albergará la definición del torneo en 2028.

El estadio de FC Barcelona optaba a recibir el duelo decisivo frente a Wembley y volverá a albergar una final del principal torneo europeo de clubes después de las disputadas en 1989 y 1999.

Para 2029, el recinto catalán tendrá una capacidad de 104.600 espectadores y será el estadio con mayor aforo de Europa.

En tanto, la final de 2028 se jugará en Múnich, un año después de que el Estadio Metropolitano de Madrid reciba la definición de la presente temporada el 5 de junio de 2027.

La UEFA también escogió a Bucarest y Belgrado como sedes de las finales de la Liga Europa de 2028 y 2029, respectivamente, mientras Turín y Budapest recibirán las definiciones de la Liga Conferencia.