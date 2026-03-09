Un confiado Barcelona quiere dar el primer golpe a Newcastle en los octavos de la Champions

Un confiado FC Barcelona visita a Newcastle United este martes, desde las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio "St James' Park" por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, con la misión de obtener un buen resultado para cerrar con tranquilidad la llave en el Camp Nou.

El conjunto azulgrana llega al encuentro en un buen momento de juego y resultados: Se encuentran en la primera posición de La Liga española con 67 puntos, cuatro unidades más que su más cercano perseguidor Real Madrid.

Suman cuatro victorias seguidas con un balance de 11 goles a favor y uno en contra, pese a la decepción de rozar la remontada y caer frente a Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey, los dirigidos por Hansi Flick llegan con confianza al partido.

Este martes se espera el regreso al once titular de Pedri, Raphinha y Fermín López, mientras que Marc Bernal parece haberse ganado un puesto en el once titular y Ferran Torres parte con ventaja respecto a Robert Lewandowski en la delantera.

La alineación de los "culés" será: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Ferran Torres.

Por su parte, Newcastle en la Premier League se encuentra en la duodécima posición con 39 puntos: A nueve puntos de puestos de clasificación a competencias internacionales y con 11 sobre la zona de descenso.

El equipo llega tras resultados contradictorios, ya que el pasado miércoles logró una victoria ante Manchester United (2-1) en la Premier, a pesar de jugar con un futbolista menos desde el minuto 41, pero el sábado mostró sus debilidades defensivas al caer por 3-1 ante Manchester City en la FA Cup.

El principal peligro ofensivo de Newcastle será Anthony Gordon, segundo máximo goleador de la Champions League con diez tantos, y en el apartado de bajas, Howe no podrá contar con jugadores importantes como Bruno Guimarães y Lewis Miley, además de los lesionados Fabian Schär y Emil Krafth.

La oncena que usará Eddie Howe será con Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Willock, Tonali, Woltemade; Barnes, Joelinton y Gordon.

El duelo será arbitrado por el italiano Marco Guida.

