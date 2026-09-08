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[VIDEO] Arquero de Inter cometió chambonada y permitió gol de Valverde en la Champions
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Autor: Redacción Cooperativa
Josep Martínez falló en la salida en el duelo con Real Madrid.
Josep Martínez falló en la salida en el duelo con Real Madrid.
El arquero de Inter Josep Martínez protagonizó un grosero error ante Real Madrid por la Liga de Campeones, luego de perder el balón ante la presión de Federico Valverde, quien aprovechó la equivocación y convirtió el 2-0 para el conjunto "merengue".