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Tópicos: País | Relaciones Exteriores | Argentina

Camila Vallejo acusó "actitud muy cobarde" de Kast frente a Milei

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Entrevistada en una radio uruguaya, la exministra criticó que el Presidente "no fuera capaz de condenar, y dejara pasar", los insultos del argentino contra Salvador Allende y la izquierda chilena.

"No solamente da cuenta de un doble estándar, sino de una falta de valentía para poner límites donde hay que ponerlos", reflexionó.

Camila Vallejo acusó
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La militante PC advirtió que, mediante insultos y denostaciones, la ultraderecha instala un todo vale en política y convierte a los adversarios en enemigos a los que "se puede en última instancia destruir o hacer desaparecer".
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La exvocera de Gobierno Camila Vallejo acusó al Presidente José Antonio Kast de tener una actitud "cobarde" en relación a su par argentino Javier Milei, en medio de la controversia por la soberanía del Estrecho de Magallanes.

En conversación con la uruguaya La Diaria Radio, la militante del PC cuestionó el paso del mandatario argentino por nuestro país, en donde criticó al "comunista (Salvador) Allende" y trató a la izquierda como "zurdos mugrosos".

Vallejo dijo que este tipo de declaraciones forman parte de un actuar común de la ultraderecha, lo que "explica el porqué de las palabras del presidente de Argentina, Javier Milei, en Chile, donde trata a los que no piensan como él, a quienes somos de izquierda, a quienes somos progresistas, como zurdos mugrosos. Y explica además por qué no existe un reproche por parte del Presidente de la República de Chile, José Antonio Kast, frente a esos dichos".

"Eso es sumamente grave, porque va legitimando esta idea de que en el ejercicio de la política todo se puede, todo está permitido, incluso la validación de ver al adversario como un enemigo a quien se le puede insultar y denostar, y en última instancia incluso expulsar, hacer desaparecer o destruir", añadió.

Sobre el Presidente Kast, la exministra recalcó que "es una actitud lamentable, que no está a la altura de un mandatario que tiene que representar a todos y todas, que tiene que hacer valer el respeto de Chile y su dignidad frente a otros mandatarios u otros dirigentes políticos. Y en una actitud, yo diría lamentablemente muy cobarde, no pudo ser capaz de condenar esos dichos y los dejó pasar".

Durante la Administración Boric, "aún cuando nosotros sí mandamos cartas de protesta, decíamos abiertamente que no nos parecía que otros mandatarios se pronunciaran o intervinieran sobre el acontecer propio de nuestra coyuntura política o incluso sobre cómo funcionan nuestras instituciones democráticas", recordó Vallejo.

Finalmente, la exministra insistió: "Mandamos cartas de protesta, manifestamos abiertamente reproches y él (Kast, como político opositor y candidato) aún así consideraba que eran posiciones débiles. Pero ahora que es Presidente de la República no es capaz de poner esos límites. Y ahí no solamente da cuenta de un doble estándar, sino que de una falta de valentía para poder poner límites donde hay que ponerlos".

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