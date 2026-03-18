[VIDEO] Harry Kane liquidó la serie ante Atalanta en los octavos de Champions

El delantero de Bayern Munich, Harry Kane marcó el 1-0 ante Atalanta, por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, lo que dejó el marcador global 7-1 a favor de los alemanes.

A los 26 minutos, el atacante inglés se hizo cargo de un lanzamiento penal y abrió la cuenta para los bávaros. Si bien falló en primera instancia, el tiro se repitió por adelantamiento del portero Marco Sportiello y, en el segundo intento, no perdonó desde los doce pasos.