Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.9°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

[VIDEO] Otamendi le mostró el tatuaje de la Copa del Mundo a Vinicius en el duelo de Champions

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El argentino tuvo varios cruces con el brasileño durante el polémico triunfo de Real Madrid sobre Benfica.

[VIDEO] Otamendi le mostró el tatuaje de la Copa del Mundo a Vinicius en el duelo de Champions
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El argentino Nicolás Otamendi protagonizó un momento que se viralizó durante el partido entre Benfica y Real Madrid en la Champions, con un llamativo gesto al brasileño Vinicius Junior.

Después de la polémica que ocurrió en el partido por los insultos racistas que acusó Vinicius contra Gianluca Prestianni, Otamendi tuvo varios cruces con los jugadores madridistas y cuando ya se jugaba el tiempo agregado, en un momento el argentino se levantó la camiseta y le apuntó a Vinicius su tatuaje de la Copa del Mundo que ganó con la Albiceleste en 2022.

Pese al picante momento, la tensión terminó al final del partido, con un saludo entre risas de ambos jugadores.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada