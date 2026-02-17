[VIDEO] Otamendi le mostró el tatuaje de la Copa del Mundo a Vinicius en el duelo de Champions

El argentino Nicolás Otamendi protagonizó un momento que se viralizó durante el partido entre Benfica y Real Madrid en la Champions, con un llamativo gesto al brasileño Vinicius Junior.

Después de la polémica que ocurrió en el partido por los insultos racistas que acusó Vinicius contra Gianluca Prestianni, Otamendi tuvo varios cruces con los jugadores madridistas y cuando ya se jugaba el tiempo agregado, en un momento el argentino se levantó la camiseta y le apuntó a Vinicius su tatuaje de la Copa del Mundo que ganó con la Albiceleste en 2022.

Pese al picante momento, la tensión terminó al final del partido, con un saludo entre risas de ambos jugadores.