Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

[VIDEO] Vinicius anotó un golazo para Real Madrid y se lo gritó a los hinchas de Benfica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El brasileño desató la polémica en Lisboa tras su tremenda anotación.

[VIDEO] Vinicius anotó un golazo para Real Madrid y se lo gritó a los hinchas de Benfica
El brasileño Vinicius anotó un golazo para el 0-1 parcial de Real Madrid ante Benfica en Lisboa, en la ida de los play-offs de la Champions, y lo celebró con todo ante la hinchada local.

El crack brasileño se perfiló en el vértice del área y soltó un derechazo inatajable, después lo fue a celebrar con un baile en el banderín del córner, y terminó gritando ante los fanáticos de Benfica, desatando la molestia de los jugadores del cuadro luso.

Lamentablemente, tras el festejo, el brasileño acusó un gesto de racismo en su contra, provocando la detención del partido.

