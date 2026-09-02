ANFP confirmó reanudación del suspendido duelo entre Coquimbo Unido y Huachipato
Los minutos restantes del partido se jugarán en La Cisterna.
Los minutos restantes del partido se jugarán en La Cisterna.
La ANFP confirmó oficialmente en la web del Campeonato Chileno la reanudación del partido entre Coquimbo Unido y Huachipato, que fue suspendido el pasado domingo por graves incidentes provocados por barristas en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
De acuerdo a la web del toreno, el partido se reanudará en estadio neutral, el Municipal de La Cisterna, el miércoles 16 de septiembre, a las 18:00 horas (21:00 GMT).
El partido fue suspendido por el árbitro Nicolás Gamboa en el minuto 68, cuando cuatro bombas de ruido fueron lanzas desde la galería norte del estadio e impactaron al arquero Christian Bravo, quien tuvo que ser trasladado a un recinto asistencial.
Al momento de la suspensión del partido, faltando 22 minutos por jugar, Huachipato estaba ganando por la mínima, con gol de Sergio Núñez (66').