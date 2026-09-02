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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

ANFP confirmó reanudación del suspendido duelo entre Coquimbo Unido y Huachipato

Publicado:
| Periodista Digital: ATON Chile

Los minutos restantes del partido se jugarán en La Cisterna.

ANFP confirmó reanudación del suspendido duelo entre Coquimbo Unido y Huachipato
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La ANFP confirmó oficialmente en la web del Campeonato Chileno la reanudación del partido entre Coquimbo Unido y Huachipato, que fue suspendido el pasado domingo por graves incidentes provocados por barristas en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

De acuerdo a la web del toreno, el partido se reanudará en estadio neutral, el Municipal de La Cisterna, el miércoles 16 de septiembre, a las 18:00 horas (21:00 GMT).

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El partido fue suspendido por el árbitro Nicolás Gamboa en el minuto 68, cuando cuatro bombas de ruido fueron lanzas desde la galería norte del estadio e impactaron al arquero Christian Bravo, quien tuvo que ser trasladado a un recinto asistencial.

Al momento de la suspensión del partido, faltando 22 minutos por jugar, Huachipato estaba ganando por la mínima, con gol de Sergio Núñez (66').

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