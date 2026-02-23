ANFP defendió las líneas trazadas por el VAR en polémico gol anulado a La Serena
El ente rector del fútbol chileno dio su explicación oficial sobre la controversia.
Tal como hizo con otros partidos tras la cuarta fecha, la ANFP liberó la grabación del VAR en el polémico gol anulado a Deportes La Serena contra Universidad de Concepción, defendiendo la decisión de invalidar lo que era el 2-1 granate.
Según la explicación oficial, el terreno de juego estaba "correctamente trackeado" para tomar los puntos de referencia y establecer la perspectiva del trazado de líneas, pese a que aquel primer monitoreo de las líneas y portería apareció visiblemente descuadrado en la imagen, especialmente respecto a la portería.
Luego, se indicó que hubo un accionar óptimo para congelar la imagen al momento del pase y así ubicar las líneas del fuera de juego; que a la postre llevó a sendos comunicados del plantel y club serenense reclamando por el arbitraje.
- Revisa la explicación de la ANFP: