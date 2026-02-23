Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

ANFP defendió las líneas trazadas por el VAR en polémico gol anulado a La Serena

El ente rector del fútbol chileno dio su explicación oficial sobre la controversia.

ANFP defendió las líneas trazadas por el VAR en polémico gol anulado a La Serena
Tal como hizo con otros partidos tras la cuarta fecha, la ANFP liberó la grabación del VAR en el polémico gol anulado a Deportes La Serena contra Universidad de Concepción, defendiendo la decisión de invalidar lo que era el 2-1 granate.

Según la explicación oficial, el terreno de juego estaba "correctamente trackeado" para tomar los puntos de referencia y establecer la perspectiva del trazado de líneas, pese a que aquel primer monitoreo de las líneas y portería apareció visiblemente descuadrado en la imagen, especialmente respecto a la portería.

Luego, se indicó que hubo un accionar óptimo para congelar la imagen al momento del pase y así ubicar las líneas del fuera de juego; que a la postre llevó a sendos comunicados del plantel y club serenense reclamando por el arbitraje.

- Revisa la explicación de la ANFP:

