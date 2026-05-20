ANFP oficializó cambio de horario del duelo entre Everton y Coquimbo Unido en Sausalito

Everton de Viña del Mar informó este miércoles que el partido ante Coquimbo Unido, válido por la fecha 13 de la Liga de Primera, sufrió una modificación en su programación y se disputará en un nuevo horario.

El encuentro, que originalmente estaba fijado para el viernes 22 de mayo a las 20:00 horas, fue adelantado para el mismo día a las 15:00 horas, manteniendo como escenario el Estadio Sausalito, según oficializó la ANFP.

De acuerdo a Everton, la información fue recibida a través de un comunicado oficial de la ANFP, donde se explicó que la medida responde a una determinación de la Delegación Presidencial de Valparaíso.

El club lamentó los inconvenientes que este cambio pueda provocar en sus hinchas y anunció que en las próximas horas entregará detalles sobre el proceso de ingreso, venta de entradas y condiciones de seguridad para el partido.

Caputto: Podrían haber avisado con tiempo

El técnico de Coquimbo Unido, Hernán Caputto, declaró en Cooperativa Deportes que podría haber recibido el aviso con anterioridad.

"No lo estoy diciendo de manera de quejarme; las planificaciones están hechas, hay que manejarlas, hay que saber... podrían haber avisado con tiempo", sostuvo.

"No me quejo porque vamos a jugar igual y no me interesa a qué hora se juegue, me encanta que se juegue, pero es importante cuando uno arma una planificación que no te avisen tan encima", sostuvo.