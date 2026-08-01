ANFP suspendió el duelo entre Deportes Limache y Ñublense por fallas eléctricas en el "Lucio Fariña"

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) confirmó la suspensión del encuentro que disputarían Deportes Limache y Ñublense este sábado desde las 20:00 horas en el Estadio "Lucio Fariña".

Según detalló el organismo rector del fútbol chileno, la decisión se adoptó debido a graves problemas eléctricos detectados en el recinto, los cuales "ponen en riesgo la seguridad del público y de las personas presentes" en el lugar.

Por este motivo, y con el fin de evitar cualquier tipo de accidente, las autoridades decidieron no dar paso al desarrollo del compromiso correspondiente a la jornada 17 de la Liga de Primera.

Desde la ANFP informaron que la reprogramación del partido entre tomateros y chillanejos será informada oportunamente a través de los canales oficiales.