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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

ANFP suspendió el duelo entre Deportes Limache y Ñublense por fallas eléctricas en el "Lucio Fariña"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La medida fue tomada de manera preventiva para resguardar la seguridad de los asistentes debido a un riesgo eléctrico detectado en el estadio.

ANFP suspendió el duelo entre Deportes Limache y Ñublense por fallas eléctricas en el
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La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) confirmó la suspensión del encuentro que disputarían Deportes Limache y Ñublense este sábado desde las 20:00 horas en el Estadio "Lucio Fariña".

Según detalló el organismo rector del fútbol chileno, la decisión se adoptó debido a graves problemas eléctricos detectados en el recinto, los cuales "ponen en riesgo la seguridad del público y de las personas presentes" en el lugar.

Por este motivo, y con el fin de evitar cualquier tipo de accidente, las autoridades decidieron no dar paso al desarrollo del compromiso correspondiente a la jornada 17 de la Liga de Primera.

Desde la ANFP informaron que la reprogramación del partido entre tomateros y chillanejos será informada oportunamente a través de los canales oficiales.

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