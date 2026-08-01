Venezolano y ecuatoriano imputados por sangriento asalto a camión de valores quedaron presos
La Fiscalía les atribuyó robo calificado por resultado lesivo, porte ilegal de armas y municiones, además de receptación del automóvil utilizado.
La emboscada, perpetrada en el barrio Franklin, dejó a un vigilante herido de gravedad por impacto balístico y a uno de los asaltantes muerto en el lugar.
Un sujeto percutó disparos contra los ocupantes del vehículo, mientras que otro se desempeñó como conductor del transporte que fue incendiado.