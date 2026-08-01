Venezolano y ecuatoriano imputados por sangriento asalto a camión de valores quedaron presos

En prisión preventiva quedaron los dos extranjeros, uno de nacionalidad venezolana y otra ecuatoriana, detenidos por el violento asalto a un camión de valores ocurridos en el sector de Franklin, que dejó a un vigilante privado gravemente herido y a uno de los presuntos delincuentes fallecido.

La Fiscalía Centro Norte solicitó la medida cautelar, argumentando que la libertad de ambos imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad; además, planteó que la permanencia en libertad podía afectar el éxito de la investigación y la seguridad de las víctimas y testigos.

El fiscal Emanuel Silva detalló que los sujetos fueron imputados por los delitos de "robo calificado por resultado lesivo, de las lesiones graves respecto de uno de los guardias o vigilantes privados; porte ilegal de arma de fuego convencional, si bien no fue hallada esta arma, se determina en atención al resultado lesivo respecto de uno de los guardias que tiene un impacto en su cuerpo, también se puede configurar porque necesariamente esta arma o el disparo tiene que haber sido causado por un arma de fuego".

Asimismo, se agregó el de "porte ilegal de munición respecto de uno de ellos en virtud de una orden de entrada y registro a uno de los domicilios autorizada judicialmente; y la receptación del vehículo motorizado en el cual ellos se desplazaban que posteriormente fue quemado para efectos de evitar su determinación".

El persecutor también detalló el uno de los sujetos participó directamente en el intento de robo efectuando disparos; mientras, el otro, fue conductor del vehículo utilizado para llegar y huir del lugar.